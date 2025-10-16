WTA Osaka 2025 risultati 16 ottobre | ai quarti Fernandez e Sramkova eliminate Mertenz e Bouzkova
Si completano con i quattro match odierni gli ottavi di finale del tabellone di singolare femminile dei Japan Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso ad Osaka, in Giappone, ormai orfano di giocatrici italiane. Nella parte alta del tabellone arriva la sorpresa più grande, con la qualificata ceca Tereza Valentová che maltratta la numero 3 del seeding, la belga Elise Mertens, sconfitta con un perentorio 6-4 6-1. Sorpresa anche nella parte bassa del main draw, con l’ elvetica Viktorija Golubic che rimonta e supera la testa di serie numero 5, la ceca Marie Bouzková, sconfitta con il punteggio di 1-6 6-2 7-6 (3). 🔗 Leggi su Oasport.it
