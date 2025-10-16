WTA Ningbo 2025 Rybakina risponde a Paolini Ai quarti anche Alexandrova e Kessler

Si sono delineati gli ultimi quarti di finale del WTA 500 di Ningbo. Jasmine Paolini fa un altro passo verso le Finals di Riad dopo la brillante vittoria in due set sulla russa Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-2 7-5. Un successo importante per la testa di serie numero due, che adesso nei quarti di finale affronterà la svizzera Belinda Bencic. Alla vittoria di Paolini risponde immediatamente anche Elena Rybakina, che con la toscana e Mirra Andreeva si sta giocando gli ultimi due posti disponibili alle Finals. La kazaka ha sofferto contro l’ucraina Dayana Yastremska, ma ha vinto un match complicato in tre set per 6-4 6-7 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

