Prosegue la caccia di Jasmine Paolini ad un posto per le Wta Finals 2025 di Riad, in Arabia Saudita. La tennista toscana ha esordito con una vittoria nel torneo Aux-Ningbo Open, Wta 500 dotato di un montepremi di 1.064.510 dollari che si sta disputando sui campi in cemento della metropoli nella provincia dello Zhejiang, in Cina. La 29enne di Bagni di Lucca, n°8 del ranking e seconda favorita del seeding, reduce dalla semifinale di Wuhan, si qualifica per i quarti di finale grazie al successo contro la russa Veronika Kudermetova, n°31 Wta, in due set con il punteggio di 6-2 7-5. Nel prossimo turno troverà l’elvetica Belinda Bencic, n°14 del ranking e 6 del seeding. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Wta Finals 2025, Jasmine Paolini può qualificarsi: ecco cosa deve fare