WRC – Multa per Vincent Landais
Il copilota di Ogier durante un evento pubblico al Rally del Cile ha utilizzato una “espressione inappropriata”. Per lui un’ammenda di 2000 Euro. Ci risiamo. Alla vigilia del Rally dell’Europa Centrale, la FIA ha inflitto una sanzione al copilota di Sébastien Ogier, Vincent Landais, per un’espressione ritenuta inappropriata pronunciata in un’intervista pubblica durante il Rally . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
