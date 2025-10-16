World Tour di Short Track 11 Azzurri al via della seconda tappa Si resta a Montréal

Montreal – Il World Tour di short-track si appresta a vivere la seconda tappa della propria stagione. Da giovedì 16 a domenica 19 ottobre, il massimo circuito della disciplina sarà nuovamente impegnato alla Maurice Richard Arena di Montreal (Canada), già teatro dell’appuntamento inaugurale nei giorni scorsi. Dunque, la più popolosa città del Québec ospiterà un autentico double header. L’Italia è reduce da un fine settimana caratterizzato dalla vittoria di Pietro Sighel sui 1.000 metri e da altri due podi, conseguiti dallo stesso Sighel (secondo sui 500 metri) e dalla staffetta maschile (terza nonostante una caduta patita in finale). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it