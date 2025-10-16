World Soundtrack Awards 2025 Volker Bertelmann ha conquistato il premio di Compositore cinematografico dell’anno
Il compositore tedesco Volker Bertelmann è stato nominato Compositore cinematografico dell’anno ai prestigiosi World Soundtrack Awards 2025 del Ghent Film Festival per il suo lavoro su Conclave di Edward Berger e The Amateur di James Hawes. L’evento giunto alla venticinquesima edizione ha avuto origine da l Film Fest Ghent in Belgio, che negli anni ’80 si rese conto abilmente della necessità di distinguersi da festival cinematografici simili. Nel 2001, l’attenzione del festival sulla musica da film si è infine concentrata sui World Soundtrack Awards e sulla sua organizzazione madre, la World Soundtrack Academy. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
A CAGLIARI LA FINALE DEL CONTEST DI WORLD MUSIC: LUISA BRIGUGLIO VINCE IL PREMIO ANDREA PARODI 2025 https://www.tottusinpari.it/2025/10/12/a-cagliari-la-finale-del-contest-di-world-music-luisa-briguglio-vince-il-premio-andrea-parodi-202 - facebook.com Vai su Facebook
‘Conclave’ Composer Volker Bertelmann, ‘The Brutalist’s’ Daniel Blumberg Win at the 25th World Soundtrack Awards - German composer Volker Bertelmann was named Film Composer of the Year at the Ghent Film Festival’s prestigious World Soundtrack Awards on Wednesday for his work on Edward Berger’s “Conclave” and James ... Come scrive aol.com
Love the Music in ‘Severance’? So Did Voters at the 2025 World Soundtrack Awards: Full Winners List - A month after winning his second Primetime Emmy for his music for Severance, Theodore Shapiro was honored again for his scoring work on that Apple TV+ series at the 2025 World Soundtrack Awards. Si legge su msn.com
World Soundtrack Awards, in nomination l'italiano Umberto Scipione - Nomination per il maestro Umberto Scipione al World Soundtrack Award Public Choice 2024 per la Colonna Sonora del film 'La Guerra dei Nonni', edita da FM Records Music, per la regia di Gianluca ... Come scrive adnkronos.com