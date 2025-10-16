Women' s Champions League Bayern Monaco-Juventus 2-1 Beffa in extra time | gol e highlights
Amaro epilogo per la Juventus Women nella prima trasferta stagionale di Uefa Women’s Champions League. A Monaco, contro il blasonato Bayern, le bianconere sfiorano l’impresa ma vengono beffate al 95’ da un gol di Schuller convalidato dal VAR dopo un lungo check. Finisce 2-1 per le tedesche, ma. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
LIVE Bayern-Juve Women, segui in DIRETTA il big match di Champions League https://tinyurl.com/5x9zpsku - facebook.com Vai su Facebook
Serie A e Champions, Juve Women conta sulla star Walti - X Vai su X
Seconda giornata Women's Champions League: perde la Juventus, vittorie per Man Utd, Real Madrid e Arsenal - Nella seconda giornata di Women's Champions League, la Juventus perde nei minuti finali contro il Bayern, vincono invece Manchester United, Real Madrid e Arsenal. Come scrive it.uefa.com
Bayern-Juventus Women, diretta Champions: orario e dove vederla in tv e streaming - Alla ricerca di risposte europee per ritrovare fiducia anche in campionato: la Juventus Women affronta il Bayern Monaco in una sfida dal sapore speciale. Riporta tuttosport.com
Women's Champions League, Bayern Monaco-Juventus 2-1. Beffa in extra time: gol e highlights - Un gol contestato in pieno recupero decide la sfida di Champions. Lo riporta torinotoday.it