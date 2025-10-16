Winter Park confermato | tornerà a ponte Parodi ecco quando
È ufficiale: il Winter Park - il luna park invernale - torna a Genova, nuovamente a ponte Parodi. Nei giorni scorsi, Autorità di sistema portuale ha confermato il rilascio della concessione temporale di ponte Parodi per lo svolgimento del Winter Park. La manifestazione è prevista dal 26 novembre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
