Windows 10 la fine del supporto potrebbe essere l' inizio di un disastro ambientale
Sono ben 400 milioni in tutto il mondo i computer che diventeranno obsoleti e finiranno nelle discariche come rifiuti elettronici. 🔗 Leggi su Wired.it
Altre letture consigliate
Fine del supporto a #Windows10, a rischio sicurezza 400 milioni di #Pc - facebook.com Vai su Facebook
Windows 10 va in pensione: fine del supporto, ma Defender resterà attivo - X Vai su X
Fine del supporto per Windows 10: cosa cambia adesso - Da questa settimana, Microsoft interrompe il supporto software a Windows 10: ecco cosa succede ora e chi è che deve cambiare PC il prima possibile per evitare rischi ... Scrive libero.it
Supporto esteso Windows 10: ecco come registrarsi e chi è eligibile - Con la fine del supporto ufficiale a Windows 10 fissata per il 14 ottobre 2025, Microsoft apre una strada per ottenere aggiornamenti di sicurezza estesi (ESU) anche per gli utenti domestici. Lo riporta 24hlive.it
Fine del supporto a Windows 10, a rischio sicurezza 400 milioni di Pc - Sebbene a luglio un'analisi di Stat Counter riportasse come Windows 11 avesse superato il numero di installazioni di Windows 10, l'associazione americana per i diritti dei consumatori, Public Interest ... Si legge su ansa.it