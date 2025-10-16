Wierer | I Giochi del 2026 saranno le mie ultime gare | ecco perché

Durante "I'm coming home", la serie di interviste di Red Bull dedicata ai grandi campioni italiani degli sport invernali, Dorothea Weirer ha raccontato le sue emozioni legate al ritiro. Dopo la puntata dedicata a Sofia Goggia, "I'm coming home" proseguirà con l'intervista a Dominik Paris. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wierer: "I Giochi del 2026 saranno le mie ultime gare: ecco perché"

