WhatsApp rivoluziona i Canali | spuntano i quiz interattivi per sfidare i follower

Ilgiornale.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una novità assoluta ancora in fase di sviluppo, quindi non disponibile nemmeno per i beta tester, che coinvolgerà il pubblico come mai accaduto in passato: WhatsApp sta lavorando alla creazione dei quiz per i Canali, ossia quelle pagine sviluppate da aziende e organizzazioni che rilasciano informazioni, notizie e aggiornamenti. Come funzionano i quiz. Già da tempo gli utenti sanno che esiste la possibiltà di creare sondaggi ma i quiz saranno uno strumento ben diverso: gli amministratori dei Canali potranno crearli con l'intento di consentire alla gente di testare le proprie conoscenze su un argomento specifico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

whatsapp rivoluziona i canali spuntano i quiz interattivi per sfidare i follower

© Ilgiornale.it - WhatsApp rivoluziona i Canali: spuntano i quiz interattivi per sfidare i follower

Argomenti simili trattati di recente

whatsapp rivoluziona canali spuntanoWhatsApp rivoluziona i Canali: spuntano i quiz interattivi per sfidare i follower - WhatsApp sviluppa quiz per i Canali: domande con una sola risposta corretta, animazioni celebrative e feedback immediato. Da ilgiornale.it

whatsapp rivoluziona canali spuntanoWhatsApp, in test su Android una funzione per creare quiz interattivi nei Canali - La nuova funzione offre agli utenti un’esperienza più interattiva e coinvolgente rispetto ai tradizionali sondaggi. Riporta hdblog.it

Cerca Video su questo argomento: Whatsapp Rivoluziona Canali Spuntano