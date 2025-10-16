WhatsApp rivoluziona i Canali | spuntano i quiz interattivi per sfidare i follower

Una novità assoluta ancora in fase di sviluppo, quindi non disponibile nemmeno per i beta tester, che coinvolgerà il pubblico come mai accaduto in passato: WhatsApp sta lavorando alla creazione dei quiz per i Canali, ossia quelle pagine sviluppate da aziende e organizzazioni che rilasciano informazioni, notizie e aggiornamenti. Come funzionano i quiz. Già da tempo gli utenti sanno che esiste la possibiltà di creare sondaggi ma i quiz saranno uno strumento ben diverso: gli amministratori dei Canali potranno crearli con l'intento di consentire alla gente di testare le proprie conoscenze su un argomento specifico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

