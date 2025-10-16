Wesley Roma nel suo contratto compare un premio per la Champions League | una clausola senza valore

Wesley Roma, il premio Champions League è “fantasma”: una clausola che non serve a nulla: tutti i dettagli La Roma non disputa la Champions League da quasi sette anni, eppure nei contratti dei suoi giocatori la competizione continua a comparire. È il caso di Wesley, il giovane brasiliano arrivato in giallorosso, il cui accordo prevede . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Wesley Roma, nel suo contratto compare un premio per la Champions League: una clausola senza valore

Argomenti simili trattati di recente

L’errore della Roma: nel contratto di Wesley c’è il premio per la vittoria della Champions League https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/10/16/news/wesley_premio_vittoria_champions_league_errore_roma-424917457/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Maicon: “Roma in crescita, Wesley è fortissimo” L’ex terzino della Roma Maicon, protagonista in giallorosso tra il 2013 e il 2016, ha parlato ai microfoni di Radio Radio del momento della squadra di Gian Piero Gasperini e delle ambizioni stagionali del clu - facebook.com Vai su Facebook

Roma, il curioso bonus sul contratto di Wesley: premio per la vittoria della Champions - Emerge un bonus previsto sul contratto dell'esterno della Roma, Weslyey: secondo quanto riporta La Repubblica oggi in edicola infatti per il brasiliano. Segnala tuttomercatoweb.com

Wesley, sogno Champions: il bonus sul contratto della coppa che non c'è - Riconosciuti al brasiliano 288mila euro lordi in caso di vittoria. Si legge su msn.com

Roma, da Wesley e Angelino a Bailey: novità e ultimissime - Buone notizie in casa Roma verso la sfida con l'Inter: le novità su Wesley e Angelino e cosa filtra per Bailey ... fantamaster.it scrive