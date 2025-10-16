Wesley che gaffe della Roma | nel contratto un bonus per la vittoria della Champions

Tutto l'ambiente Roma si attende di più dai nuovi acquisti estivi, ancora immersi nel processo di adattamento a Serie A e dettami tattici di Gasperini. I giocatori però sono validi, dai giovani Ghilardi e Ziolkowski ad un Ferguson a cui manca il gol, fino ad un Wesley devastante a livello fisico e da sgrezzare tecnicamente. Un arrivo tribolato il suo nella capitale, dopo una trattativa estenuante, e proprio tale fatica potrebbe aver portato il club giallorosso a commettere una gaffe nella stesura del contratto del brasiliano. La Repubblica, nello spiegare il nuovo modello unico adottato per gli accordi coi giocatori, fa notare come in quello di Wesley sia presente un bonus di 288mila euro in caso di vittoria della Champions League.

