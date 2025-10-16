Weekend meteo turbolento | il Sud sotto attacco da perturbazione africana

Roma - Una nuova perturbazione afro-mediterranea spinge instabilità verso il Sud: piogge da giovedì a domenica, mentre Centro-Nord vedrà condizioni più tiepide. La tendenza per la settimana in corso mostra un’Italia divisa tra l’azione dell’anticiclone e l’insidia proveniente dal Nord Africa, con le regioni meridionali maggiormente esposte alle intemperie. Giovedì 16 avremo piogge e rovesci diffusi su Sud e isole maggiori, mentre al Centro e al Nord il cielo dovrebbe restare più stabile. Venerdì 17, qualche precipitazione si affaccerà ancora al Sud e in Abruzzo, ma altrove il miglioramento sarà evidente. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

