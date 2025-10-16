Weekend meteo | arriva insidia africana sud Italia nel mirino

Roma - L’anticiclone cede il passo a una nuova perturbazione dal Nord Africa: sabato peggioramento su Sicilia, Calabria e Puglia con piogge e rovesci. Dopo la fase condizionata dalla depressione afro-mediterranea che fino a venerdì domina il Sud, un nuovo impulso instabile si affaccia con decisione verso l’Italia. Un nucleo nuvoloso risalirà il Mediterraneo durante il weekend, puntando ancora una volta il “tacco” dello Stivale e provocando un peggioramento sabato su Sicilia, Calabria e Puglia meridionale, con il ritorno di piogge e rovesci. Anche il Sud della Sardegna potrà essere lambito da qualche precipitazione, mentre il resto del Paese vivrà giornate più stabili, anche se non sempre soleggiate. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Weekend meteo: arriva insidia africana, sud Italia nel mirino

News recenti che potrebbero piacerti

#Meteo: #Weekend, avvio soleggiato, ma ci sarà una minaccia proprio tra #Sabato e #Domenica https://ilmeteo.it/notizie/meteo-weekend-avvio-soleggiato-ma-ci-sar-una-minaccia-proprio-tra-sabato-e-domenica-111001… - X Vai su X

? Anche il meteo dice SÌ alla magia questo weekend! Domenica 19 Ottobre torna, a grande richiesta, "Il Grande Giorno delle Principesse" al Fantastico Mondo del Fantastico! Acquista ora il tuo biglietto salta fila in PROMO ONLINE solo su OOOH.Event - facebook.com Vai su Facebook

Meteo: sull’Italia arriva l’Ottobrata, ma si segnalano piogge in arrivo su Sardegna e Sicilia - Meteo Italia: arriva l’attesa Ottobrata, ma nelle prossime ore arriveranno forti piogge su Sardegna e Sicilia ... Da lanotiziagiornale.it

Previsioni meteo, gli esperti avvertono: in arrivo una nuova insidia - Secondo i modelli probabilistici nel corso del weekend si potrebbe affacciare sull'Italia una nuova minaccia proveniente dal Mediterraneo. Si legge su viagginews.com

Meteo: Weekend di Sole, ma ecco dove ci sarà un'insidia Sabato e Domenica - Il prossimo sarà un weekend di sole, ma attenzione perché Sabato 11 e Domenica 12 Ottobre ci sarà comunque spazio per un'insidia. Segnala ilmeteo.it