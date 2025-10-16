Weekend a Viterbo e provincia | gli eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 ottobre

Nel terzo fine settimana di ottobre, la Tuscia celebra la castagna in un tripudio di sapori e tradizioni. Tantissime le sagre e le feste dedicate al frutto sparse per tutto il viterbese, dov'è possibile assaggiare piatti tipici e godere di intrattenimento per tutte le età. Continuano anche i. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Altre letture consigliate

Sagra delle Castagne - Soriano nel Cimino, Viterbo: verso l'ultimo weekend con Il Convivium Secretum - facebook.com Vai su Facebook

Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 ottobre https://ift.tt/jMU8xLe https://ift.tt/t36CULi - X Vai su X

Cosa fare a Roma e nel Lazio nel weekend 17, 18 e 19 Ottobre 2025: sagre, tradizioni e spettacoli - 19 ottobre tra Roma e province: musica, tradizioni e cultura per ogni gusto ... Come scrive ilquotidianodellazio.it

Weekend ricco di eventi nel Lazio: cosa vedere e vivere dal 10 al 12 ottobre 2025 - 12 ottobre 2025 nel Lazio: Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo. Si legge su ilquotidianodellazio.it

Sagre d’autunno nel weekend del 26 e 27 ottobre: gli eventi in Italia regione per regione - Gli appuntamenti in Emilia Romagna nel weekend del 26 e 27 ottobre In Emilia Romagna l'ultimo weekend di ottobre è all'insegna dei sapori del territori. Come scrive fanpage.it