Weekend a Roma | 15 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 ottobre

Sabato 18 e domenica 19 ottobre: un nuovo weekend è ormai alle porte. Roma si prepara a un fine settimana ricco di iniziative e manifestazioni molto diverse tra loro per abbracciare tutti i gusti e tutte le età.Dal più grande evento sull'innovazione, la robotica e l'intelligenza artificiale, si. 🔗 Leggi su Romatoday.it