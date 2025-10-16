Weekend a Roma | 15 eventi da non perdere sabato 18 e domenica 19 ottobre
Sabato 18 e domenica 19 ottobre: un nuovo weekend è ormai alle porte. Roma si prepara a un fine settimana ricco di iniziative e manifestazioni molto diverse tra loro per abbracciare tutti i gusti e tutte le età.Dal più grande evento sull'innovazione, la robotica e l'intelligenza artificiale, si. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Super Weekend Sky Sport: Roma-Inter, MotoGP e F1 Texas! ️ - X Vai su X
L'U16 tira su la nostra bandiera nella bella prova del weekend contro Roma Sud! ️🟢 #U16 #rugbromaolimpicclub1930 - facebook.com Vai su Facebook
Roma eventi Weekend. Moulin Rouge! al Sistina Chapiteau, Cattelan al Brancaccio, Dalí a Palazzo Cipolla e molto altro - All'Auditorium Parco della Musica, tornano gli appuntamenti della Festa del Cinema. Lo riporta ilmessaggero.it
Roma eventi weekend. Damiano David al Palazzo dello Sport, droni a Capannelle, Mucha a Palazzo Bonaparte e tanto altro - Peter Sellars porta per la prima volta in Italia "Adrian Mater" di Kaija Saariaho al teatro dell'Opera, "La lettre" di Milo Rau fa il suo esordio al teatro Vascello, ... ilmessaggero.it scrive
Weekend ricco di eventi nel Lazio: cosa vedere e vivere dal 10 al 12 ottobre 2025 - 12 ottobre 2025 nel Lazio: Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo. Riporta ilquotidianodellazio.it