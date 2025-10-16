Washington Mulè al Congresso Medio Oriente Ucraina e sicurezza globale al centro

WASHINGTON – Prima giornata di incontri a Washington per il vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè, in missione istituzionale negli Stati Uniti d’America. La giornata è stata dedicata principalmente ad incontri con esponenti del Congresso. Il confronto con il presidente della Commissione Affari Esteri della House, Brian Mast, ha consentito un approfondito scambio di valutazioni sui principali scenari di crisi a livello internazionale, con una particolare attenzione agli sviluppi della situazione in Medio Oriente, a seguito dell’accordo di pace per la Striscia di Gaza, e le sue possibili ricadute sulla posizione dei principali attori della regione, a cominciare dall’Iran. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Washington, Mulè al Congresso. Medio Oriente, Ucraina e sicurezza globale al centro

