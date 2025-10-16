Warhammer 40,000 | Rogue Trader arriva su Nintendo Switch 2

Lo sviluppatore Owlcat Games ha annunciato ufficialmente che il suo acclamato RPG tattico Warhammer 40,000: Rogue Trader arriverà anche su Nintendo Switch 2, segnando il debutto del celebre universo di Warhammer 40K sulla nuova console ibrida di Nintendo. Sebbene la data di uscita non sia ancora stata comunicata, lo studio ha confermato che il porting è già in lavorazione, con l’obiettivo di offrire un’esperienza tecnica e narrativa di altissimo livello anche in mobilità. Un successo globale che supera il milione di copie. Pubblicato originariamente il 7 dicembre 2023 su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC (tramite Steam e GOG), Rogue Trader ha conquistato pubblico e critica, vendendo oltre un milione di copie in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

