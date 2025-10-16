Walking Tour Napoli con Carlotta Gagna Gratis + regalo

Napolitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlotta Gagna invita la community a un pomeriggio di movimento e benessere sullo splendido lungomare di Napoli!Il punto di incontro sarà alla Villa Comunale, in Piazza Vittoria, davanti al Monumento dei Caduti a Mare. L’appuntamento è alle 17:15. L’evento è completamente gratuito.Si camminerà. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

