Il rinnovo di contratto (che scadrà a giugno 2026) di Robert Lewandowski col Barcellona è sempre più in bilico. Per questo motivo, pare che il club catalano stia tenendo d’occhio Dusan Vlahovic, il cui contratto con la Juventus scadrà anch’esso nel 2026. Il Barcellona monitora Vlahovic. Mundo Deportivo scrive: “Il Barcellona sta setacciando il mercato per un attaccante che possa prendere il posto di Robert Lewandowski. Non è chiaro se il polacco rinnoverà, quindi sarebbe necessario trovare un sostituto. Uno dei nomi sulla lista del Barça è il camerunense Karl Etta Eyong (21 anni), rivelazione dell’inizio del campionato con Villarreal e Levante e che ha una clausola di 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vuoi vedere che il vituperato Vlahovic finisce al Barcellona per sostituire Lewandowski?