Un dato preoccupante tanto quanto scontato, quello della percentuale di astensionismo a Siena. Una questione importante che purtroppo non lascia ben sperare, essendo proprio i giovani coloro che secondo i dati, hanno mancato l’appuntamento con il voto. "Io non penso sia giusto non andare a votare – afferma Alessia D’Alessandro – penso che andare a votare non sia solo un diritto, ma anche un dovere. Secondo me è un problema di società, né menefreghismo né fallimento del sistema politico italiano". Un dato importante soprattutto per quello che riguarda il futuro del paese, infatti coloro che si sono astenuti a Siena, sono circa la metà dei cittadini chiamati al voto, il che vuol dire che un senese su due non è andato alle urne. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Votare? Un diritto-dovere. E’ sbagliato astenersi"

