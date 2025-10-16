Vongole? Sì grazie | il parlamento Ue respinge la mozione della Spagna per impedirne la pesca sull’Adriatico

Gli amanti delle vongole del Mar Adriatico possono mangiare tranquilli. La commissione Pesca del Parlamento europeo ha respinto a larghissima maggioranza una mozione presentata dagli eurodeputati spagnoli del centrodestra, che accusavano i pescatori italiani di concorrenza sleale. Il motivo? I molluschi dell’Adriatico (colloquialmente chiamati “lupini”) sono più piccoli rispetto a quelli che si pescano in altri mari europei. Per questo Bruxelles ha approvato una deroga — entrata in vigore nel 2016 e valida fino alla fine di quest’anno — per consentire alle flotte italiane di pescare vongole più piccole rispetto agli standard europei. 🔗 Leggi su Open.online