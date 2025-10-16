Vongole ok Ue a deroga taglia minima | Ottima notizia per i pescatori

Bologna, 16 ottobre 2025 – Confermata la deroga Ue per l’Italia sulla taglia minima delle vongole. Così si potrà continuare a pescare molluschi da 22 millimetri nelle proprie acque territoriali fino al 2030. E l’ Emilia-Romagna e le Marche tirano un sospiro di sollievo. La misura approvata dal Parlamento europeo sarà valida dall’1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2030 e consentirà di continuare la pesca della Chamelea gallina (conosciuta anche come ‘poverazza’ o ‘lupino’ ) a partire da 22 millimetri nelle acque territoriali italiane, contro i 25 millimetri previsti dalla normativa generale.  Il granchio blu e la recente ondata di maltempo di inizio ottobre hanno colpito duramente i pescatori, spazzato via ancora una volta gli allevamenti delle vongole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

