Vongole ok dal Parlamento europeo | Proroga di pesca con calibro minimo di 22 millimetri
Accogliamo con grande soddisfazione la decisione della Commissione pesca del Parlamento europeo che, grazie all'impegno del Ministro Francesco Lollobrigida e Fratellid'Italia, ha approvato la deroga che consente ai nostri.
