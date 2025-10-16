Volley In Serie D Massa Carrara falsa partenza contro le Cascine
Pallavolo Massa Carrara 0 Cascine Volley Empoli 3 PALLAVOLO MASSA CARRARA: Bacinelli, Bennati, Bosi, Caruso, Consigli, Della Pina, Falsone, Gallo, Guadagnucci, Guidi, Molini, Orlandini, Panella, Pucci, Sardini. All.: Angelini. CASCINE VOLLEY EMPOLI: Bartoli, Bendinelli, Calore, Centi, Filippetti, Flacco, Guidi, Maggiorelli, Meoli, Missero, Picchi, Santelli, Tani. All.: Bastiani. Arbitro: Rosa Lazzerini. Parziali: 11-25, 19-25, 23-25. MASSA – Se l’esordio nel campionato nazionale maschile di Serie B della Pallavolo Massa Carrara è stato da incorniciare la società apuana ha pagato dazio, invece, con la sua giovane formazione maschile impegnata nel campionato regionale di Serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
