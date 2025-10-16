Voli in ritardo nuove regole sui rimborsi con risarcimenti dopo 3 ore e una soglia minima di 300 euro

Ilgiornaleditalia.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione Trasporti e Turismo al Parlamento Europeo ha adottato le future linee guida Quante volte vi è capitato di ritrovarvi alle prese con un volo in forte ritardo e di trascorrere diverse ore in aeroporto, dovendo stravolgere la tabella di marcia del viaggio o del rientro? La Commiss. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

voli in ritardo nuove regole sui rimborsi con risarcimenti dopo 3 ore e una soglia minima di 300 euro

© Ilgiornaleditalia.it - Voli in ritardo, nuove regole sui rimborsi con risarcimenti dopo 3 ore e una soglia minima di 300 euro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

voli ritardo nuove regoleVoli in ritardo, Ue conferma nuove regole sui rimborsi: cosa cambia per i passeggeri - Leggi su Sky TG24 l'articolo Voli in ritardo, Ue conferma nuove regole sui rimborsi: cosa cambia per i passeggeri ... Lo riporta tg24.sky.it

voli ritardo nuove regoleVoli in ritardo, rimborsi dopo 3 ore: quali sono le nuove regole proposte dall’Unione Europea - L'Unione Europea ha proposto delle nuove regole per tutelare i passeggeri in caso di voli in ritardo o cancellati ... Segnala fanpage.it

voli ritardo nuove regoleVoli aerei e risarcimento dei passeggeri in caso di ritardo e cancellazione: le nuove regole Ue - La proposta TRAN difende la soglia 3 ore e introduce novità concrete su bagagli, posti per minori e moduli standard ... Da italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Voli Ritardo Nuove Regole