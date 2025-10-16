Voli in ritardo | ecco come ottenere un rimborso grazie alle nuove normative europee
Volo con tre ore di ritardo? Rimborso minimo di 300 euro. È una delle nuove regole, a tutela dai viaggiatori, in arrivo da Bruxelles. Dopo mesi di discussioni, la commissione Trasporti del Parlamento europeo ha bocciato la linea più morbida e ha scelto di rafforzare la difesa dei cittadini, estendendo i diritti anche ai voli verso i territori d’oltremare e riducendo le soglie di attesa che fanno scattare l’indennizzo. Ora servono altri passaggi tra Parlamento, Commissione Consiglio europeo, ma il segnale è chiaro: Bruxelles vuole maggiore equità e trasparenza nei rapporti tra compagnie aeree e passeggeri. 🔗 Leggi su Panorama.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In questa puntata di Start parliamo del perché le imprese (ancora) fanno fatica a trovare oltre 7mila ingegneri, dei nuovi rimborsi per i passeggeri in caso di voli in ritardo e di una ricerca secondo la quale una scuola primaria su 2 non ha la mensa. - facebook.com Vai su Facebook
Voli in ritardo, Ue conferma nuove regole sui rimborsi: cosa cambia - X Vai su X
Voli in ritardo: ecco come ottenere un rimborso grazie alle nuove normative europee - La Commissione Trasporti del Parlamento europeo approva regole più rigide per le compagnie aeree. Da panorama.it
Voli aerei in ritardo, arriva la stretta Ue: il rimborso minimo salirà a 300 euro (con bagaglio a mano gratuito) - La commissione Trasporti del Parlamento Ue: soglia minima dei rimborsi a 300 euro anziché ai 250 attuali. Scrive msn.com
Voli in ritardo, rimborsi dopo 3 ore: quali sono le nuove regole proposte dall’Unione Europea - L'Unione Europea ha proposto delle nuove regole per tutelare i passeggeri in caso di voli in ritardo o cancellati ... Si legge su fanpage.it