Volo con tre ore di ritardo? Rimborso minimo di 300 euro. È una delle nuove regole, a tutela dai viaggiatori, in arrivo da Bruxelles. Dopo mesi di discussioni, la commissione Trasporti del Parlamento europeo ha bocciato la linea più morbida e ha scelto di rafforzare la difesa dei cittadini, estendendo i diritti anche ai voli verso i territori d’oltremare e riducendo le soglie di attesa che fanno scattare l’indennizzo. Ora servono altri passaggi tra Parlamento, Commissione Consiglio europeo, ma il segnale è chiaro: Bruxelles vuole maggiore equità e trasparenza nei rapporti tra compagnie aeree e passeggeri. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Voli in ritardo: ecco come ottenere un rimborso grazie alle nuove normative europee