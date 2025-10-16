Voleva gettarsi da un ponte nel Lambro per una delusione d’amore i carabinieri lo salvano

16 ott 2025

Momenti di forte tensione nella notte tra martedì e mercoledì, quando un 26enne dell’Erbese ha minacciato di gettarsi nel Lambro da un parapetto lungo via Quattro Novembre. All’origine del gesto, secondo le prime informazioni, ci sarebbe una delusione sentimentale.A evitare la tragedia sono stati. 🔗 Leggi su Quicomo.it

