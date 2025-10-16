Voleva gettarsi da un ponte nel Lambro per una delusione d’amore i carabinieri lo salvano

Momenti di forte tensione nella notte tra martedì e mercoledì, quando un 26enne dell’Erbese ha minacciato di gettarsi nel Lambro da un parapetto lungo via Quattro Novembre. All’origine del gesto, secondo le prime informazioni, ci sarebbe una delusione sentimentale.A evitare la tragedia sono stati. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Una madre ha salvato la figlia di 21 anni che stava per gettarsi dalla finestra. La donna ha seguito la ragazza che, entrata in camera, si voleva togliere la vita gettandosi dal quarto piano. Ma la mamma ha capito tutto e ha bloccato la giovane evitando la trage - facebook.com Vai su Facebook

#Cremona Tentava di gettarsi dal terzo piano, salvata in extremis - Cremona - X Vai su X

Maltempo Milano, Ponte Lambro: via Vittorini allagata - Piove intensamente a Milano, le immagini mostrano via Vittorini allagata nei pressi dell'Istituto Cardiologico Monzino, zona Ponte Lambro. Si legge su tg24.sky.it

Ponte Lambro, montate le paratie di protezione - A Ponte Lambro sono già posizionate le paratie mobili e il fiume è osservato speciale mentre si valuta l’eventuale evacuazione delle comunità del Parco. ilgiorno.it scrive