Volato via | impatto violentissimo in Italia è un giovanissimo Dramma enorme

Il ruggito del motore, un suono familiare e rassicurante per chi vive la strada in sella a una due ruote, si è spento in un fragore metallico che ha squarciato il silenzio. È stato un istante fatale, la frazione di secondo in cui due traiettorie si sono incrociate con una violenza inimmaginabile. L’impatto tra la snella sagoma della motocicletta e la massa imponente del camion è stato un evento di una brutalità inaudita. La forza d’urto, cieca e devastante, ha proiettato il corpo del giovane in una caduta che non ha lasciato alcuna speranza. Il silenzio agghiacciante che ha fatto seguito al boato è stato rotto solo dall’arrivo frenetico dei soccorsi, la cui corsa, purtroppo, era già vana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

