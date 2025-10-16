Volato via | impatto violentissimo in Italia è un giovanissimo Dramma enorme
Il ruggito del motore, un suono familiare e rassicurante per chi vive la strada in sella a una due ruote, si è spento in un fragore metallico che ha squarciato il silenzio. È stato un istante fatale, la frazione di secondo in cui due traiettorie si sono incrociate con una violenza inimmaginabile. L’impatto tra la snella sagoma della motocicletta e la massa imponente del camion è stato un evento di una brutalità inaudita. La forza d’urto, cieca e devastante, ha proiettato il corpo del giovane in una caduta che non ha lasciato alcuna speranza. Il silenzio agghiacciante che ha fatto seguito al boato è stato rotto solo dall’arrivo frenetico dei soccorsi, la cui corsa, purtroppo, era già vana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
E anche questo venerdì è volato via tra sorrisi, racconti e tante ricette da provare! Grazie per averci fatto compagnia… il nostro appuntamento torna lunedì alle 11.55 su Rai1. Nel frattempo, godetevi il weekend e, se vi va, recuperate le puntate su RaiPlay #ÈS - facebook.com Vai su Facebook
Schianto frontale a Olbia: impatto violentissimo, quattro feriti - Terribile incidente questa mattina a Olbia, sulla Strada Panoramica all’altezza dello svincolo dell’ospedale Giovanni Paolo II. Secondo unionesarda.it