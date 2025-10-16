Voi due insieme… Cecilia Rodriguez e il momento sognato per anni con la figlia Clara Isabel
La famiglia Rodriguez-Moser si allarga: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori per la prima volta. L’attesa è finalmente finita e la coppia ha accolto la piccola Clara Isabel, nata il 15 ottobre 2025. Un evento che i due hanno voluto condividere con i loro milioni di follower, dopo giorni di indiscrezioni, supposizioni e persino un piccolo “spoiler” arrivato dalla sorella di lei, Belen, che aveva svelato la nascita della bambina qualche ora prima del comunicato ufficiale, salvo poi cancellare tutto in fretta. È stato proprio Ignazio, visibilmente emozionato, a rompere il silenzio con un post su Instagram che ha commosso i fan. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
