Voglio toccare il mio corpo e sentire che esisto Ora voglio fare mille cazzate che non ho fatto ancora | Angelina Mango rompe il silenzio un anno dopo

Angelina Mango, a un anno esatto dalla sua pausa per motivi di salute, riappare così all’improvviso con una torta Sacher in mano e con inciso sopra “caramé”, che mette insieme il “Cara” e “me”, ma che è soprattutto il titolo del suo nuovo disco. Un modo per volersi bene in dolcezza. L’artista è tornata contro ogni qualsiasi logica discografica, un annuncio nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre (quando generalmente i dischi escono il venerdì) e poche parole: “ Ho scritto quindici canzoni più una”. Un disco che la cantautrice ha scritto e prodotto con Giovanni Pallotti, affiancata dal fratello Filippo e con due gemme: Madame presente in “ioeio” e Calcutta con Dardust per “aiaiai”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Voglio toccare il mio corpo e sentire che esisto. Ora voglio fare mille cazzate che non ho fatto ancora”: Angelina Mango rompe il silenzio un anno dopo

