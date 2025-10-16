Vlahovic lascia la Juve? Smentito a sorpresa l’interesse di questo club, per ora non prende in considerazione l’arrivo del numero 9! La situazione. Una smentita netta. Il futuro di Dusan Vlahovic non sarà, almeno per ora, al Bayern Monaco. A smentire con forza le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane è l’esperto di mercato tedesco Florian Plettenberg di Sky Sport Deutschland, che ha rivelato come il club bavarese non stia prendendo in considerazione per ora un assalto al bomber della Juventus. QUI: TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO ESTERO Il “no” del Bayern: Vlahovi? non è un obiettivo. Nonostante un contratto in scadenza a fine stagione che lo rende uno dei pezzi più pregiati del mercato, il centravanti serbo non rientrerebbe nei piani dei campioni di Germania. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juve? Smentita a sorpresa su questo club, al momento non prende in considerazione l’arrivo del serbo! Chiarita così la situazione