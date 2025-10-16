Vlahovic via dalla Juve due top club esteri pronti a contenderselo nei prossimi mesi | chi ci pensa al centravanti in scadenza nel 2026 Novità

Vlahovic via dalla Juve, si delinea lo scenario per l'addio a zero: i bavaresi lo vedono come erede di Kane, i blaugrana come dopo-Lewandowski. Un futuro sempre più lontano da Torino, ma con un destino da scrivere nell'Olimpo del calcio europeo. Il futuro di Dusan Vlahovic è il tema più caldo del mercato internazionale e, come riportato da Tuttosport, la corsa per assicurarselo a parametro zero nel 2026 sembra essersi ristretta a un duello tra due giganti. Oltre al noto e forte interesse del Barcellona, nelle ultime ore si è inserito con prepotenza anche il Bayern Monaco. Vlahovic Juve: la sfida tra Bayern e Barcellona.

Vlahovic Juve, svelati i due top club che hanno chiesto informazioni per l'attaccante serbo! Possibile svolta già a gennaio? Novità - Vlahovic Juve, svelati i due top club che hanno chiesto informazioni per il serbo: tutti gli aggiornamenti Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più lontano da Torino.

Vlahovic Juve, inizia l'operazione rilancio: dopo il gol con la Serbia ha un obiettivo preciso con la Vecchia Signora. A cosa punta - Vlahovic Juve, il serbo torna a Torino con il morale alto: la rete con la Serbia è una candidatura forte per il posto da titolare contro il Como Una boccata d'ossigeno, un gol per scacciare le critich ...

Fabrizio Romano | Juventus, la verità su Vlahovic via a gennaio e il rinnovo di Yildiz - Svelata tutta la verità sulla possibile cessione di Vlahovic a gennaio e sul rinnovo di Yildiz con la Juventus: i dettagli