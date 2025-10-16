Vlahovic niente Bayern Monaco | smentito l’interesse dei tedeschi ma il futuro resta un rebus

Un “no” netto e sorprendente arriva dalla Germania: Dusan Vlahovic non è nei piani del Bayern Monaco. A smentire le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni è stato Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deutschland, che ha chiarito come la dirigenza bavarese non stia valutando l’arrivo del centravanti serbo. Secondo l’esperto di mercato, i due direttori sportivi del Bayern, Max Eberl e Christoph Freund, «non stanno prendendo in considerazione la questione». Una presa di posizione netta che taglia fuori, almeno per ora, una delle possibili destinazioni più prestigiose per il numero 9 della Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Vlahovic, niente Bayern Monaco: smentito l’interesse dei tedeschi, ma il futuro resta un rebus

Scopri altri approfondimenti

#Vlahovic al #Bayern L’affare può decollare - X Vai su X

ULTIM'ORA: IL BAYERN VUOLE VLAHOVIC La notizia è appena arrivata alla continassa ed è clamorosa: guardate chi offrono in cambio! LO SCAMBIO https://blstg.news/eWAy/ - facebook.com Vai su Facebook

Vlahovic via dalla Juve? Smentita a sorpresa su questo club, al momento non prende in considerazione l’arrivo del serbo! Chiarita così la situazione - Smentito a sorpresa l’interesse di questo club, per ora non prende in considerazione l’arrivo del numero 9! Come scrive juventusnews24.com

Romano - Juventus, la situazione con Vlahovic tra gennaio e l'estate: Bayern Monaco e Barcellona ci pensano - Dusan Vlahovic in questo momento sta pensando al campo e in particolare alla Nazionale, con cui è impegnato e giocherà martedì la seconda gara di questa sosta di ottobre. Riporta ilbianconero.com

Scambio con Vlahovic: si fa a gennaio col Bayern Monaco - La Juventus a gennaio può dire addio a Dusan Vlahovic nell'ambito di uno scambio con il Bayern Monaco: c'è un nome nuovo sul taccuino. Lo riporta calciotoday.it