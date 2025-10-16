Vlahovic Juve, Tuttosport svela la strategia: nessuna cessione a gennaio, l’attaccante vuole liberarsi a parametro zero per strappare un ingaggio top. Un addio che non si consuma, un futuro già scritto ma con una data cerchiata in rosso: quella della scadenza del contratto. Il caso Dusan Vlahovic continua a tenere banco in casa bianconera, ma la strada sembra ormai tracciata. Come riportato da Tuttosport, ogni scenario di un suo addio a gennaio è da considerarsi, se non impossibile, altamente improbabile. La strategia del giocatore e del suo entourage è chiara e non ammette repliche: si va verso la scadenza, per poi scegliere la destinazione migliore da una posizione di forza assoluta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Vlahovic Juventus, quale futuro per il centravanti serbo? Rinnovo, addio a stagione in corso o a parametro zero: si va verso questo scenario