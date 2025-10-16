Vlahovic Juve svelati i due top club che hanno chiesto informazioni per l’attaccante serbo! Possibile svolta già a gennaio? Novità

Vlahovic Juve, svelati i due top club che hanno chiesto informazioni per il serbo: tutti gli aggiornamenti. Il futuro di Dusan Vlahovic è sempre più lontano da Torino. Mentre la trattativa per il rinnovo del suo contratto con la Juventus è su un binario morto, i top club europei hanno già iniziato a muoversi per preparare l’assalto. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dall’esperto di mercato Nicolò Schira, due giganti del calcio mondiale avrebbero già chiesto informazioni per ingaggiare il bomber serbo a parametro zero. La notizia conferma uno scenario che si fa, di giorno in giorno, sempre più concreto: quello di un addio a costo zero al termine del suo contratto, nel giugno 2026. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

