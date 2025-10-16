Vlahovic Juve inizia l’operazione rilancio | dopo il gol con la Serbia ha un obiettivo preciso con la Vecchia Signora A cosa punta
Vlahovic Juve, il serbo torna a Torino con il morale alto: la rete con la Serbia è una candidatura forte per il posto da titolare contro il Como. Una boccata d’ossigeno, un gol per scacciare le critiche e per lanciare un messaggio forte e chiaro a Igor Tudor. La sosta per le nazionali doveva servire a Dusan Vlahovic per ritrovare fiducia e il feeling con la porta, e la missione può dirsi compiuta. L’attaccante della Juventus, a segno con la sua Serbia, torna a Torino con un morale diverso e con un unico, grande obiettivo in testa: riprendersi il posto da titolare. Vlahovic Juve: la candidatura per Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
