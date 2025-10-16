Vlahovic Juve contatto tra il suo agente e quella big! L’attaccante serbo è nella lista ristretta di quella squadra per il futuro | le ultimissime
Vlahovic Juve, primi contatti con il Barcellona l’agente Ristic incontra Deco. Il serbo tra i candidati per sostituire Lewandowski Il legame tra Dusan Vlahovic e la Juventus sembra destinato a spegnersi, mentre all’orizzonte si profila una nuova, prestigiosa opportunità: il Barcellona. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante serbo sarebbe entrato con decisione nei piani del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Vlahovic via dalla Juve, due top club esteri pronti a contenderselo nei prossimi mesi: chi ci pensa al centravanti in scadenza nel 2026. Novità - Vlahovic via dalla Juve, si delinea lo scenario per l’addio a zero: i bavaresi lo vedono come erede di Kane, i blaugrana come dopo- juventusnews24.com scrive
Vlahovic Juventus, quale futuro per il centravanti serbo? Rinnovo, addio a stagione in corso o a parametro zero: si va verso questo scenario - Vlahovic Juve, Tuttosport svela la strategia: nessuna cessione a gennaio, l’attaccante vuole liberarsi a parametro zero per strappare un ingaggio top Un addio che non si consuma, un futuro già scritto ... Scrive juventusnews24.com
Calciomercato Juve, su Vlahovic irrompono Barcellona e Bayern! Deco e Ristic in contatto - C’è anche il nome di Dusan Vlahovic all’interno del casting del Barcellona per il ruolo di centravanti. Da msn.com