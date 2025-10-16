Vlahovic Inter si defila una pretendente | il motivo e la mossa che può favorire Marotta!

Inter News 24 Vlahovic Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante serbo della Juve nel mirino dei nerazzurri. Tutti i dettagli in merito alla possibile operazione. Una smentita netta arriva dalla Germania e cambia il quadro delle trattative di mercato europee. Il Bayern Monaco, infatti, non è interessato — almeno per ora — a Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 della Juventus, il cui contratto scade a fine stagione. A chiarirlo è stato Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deutschland ed esperto di calciomercato, che ha smentito le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vlahovic Inter, si defila una pretendente: il motivo e la mossa che può favorire Marotta!

News recenti che potrebbero piacerti

? Condò al Festival dello Sport: «Napoli, Inter e Milan» le tre squadre più competitive per lo Scudetto. : «Se Leão sarà recuperato? Non dipende da Allegri, ma da Leão stesso. Le possibilità diminuiscono...». #Condò #Scudetto #Vlahovic #Leao - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno - X Vai su X

Vlahovic all'Inter, la "Marottata" è dietro l'angolo: ma c'è una sola condizione - Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con le pieghe della cinematografia contemporanea, si sarà accorto del ruolo sempre più centrale degli antieroi nelle pellicole dei registi più ... tuttosport.com scrive

Vlahovic all’Inter, ci sono le cifre: tifosi della Juve furibondi - Il mercato è terminato da qualche giorno ma complice la sosta per le ... Secondo diregiovani.it

Juve-Inter, Vlahovic ribalta le gerarchie: l’accoglienza dello Stadium - Il centravanti bianconero numero nove per la prima volta titolare in questa stagione al centro dell’attacco di Tudor nel Derby d’Italia contro l’Inter La mossa a sorpresa di Tudor è Dusan Vlahovic, al ... Riporta calciomercato.it