Vlahovic Bayern Monaco può decollare | i bavaresi sfidano quell’altro top club sulle tracce del serbo la strategia è già chiara! Ultimissime
Vlahovic Bayern Monaco, i tedeschi a caccia di una punta: il serbo è visto come alternativa a Kane, ma i blaugrana non mollano la presa. Un futuro sempre più lontano da Torino, ma con un destino da scrivere nell’Olimpo del calcio europeo. Il futuro di Dusan Vlahovic è il tema più caldo del mercato internazionale e, come riportato da Tuttosport, la corsa per assicurarselo a parametro zero nel 2026 sembra essersi ristretta a un duello tra due giganti. Oltre al noto e forte interesse del Barcellona, nelle ultime ore si è inserito con prepotenza anche il Bayern Monaco. Vlahovic Bayern Monaco: la strategia dei bavaresi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
ULTIM'ORA: IL BAYERN VUOLE VLAHOVIC La notizia è appena arrivata alla continassa ed è clamorosa: guardate chi offrono in cambio! LO SCAMBIO https://blstg.news/eWAy/ - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, Yildiz e il rinnovo: trattativa sulle cifre. E il Bayern corteggia Vlahovic - X Vai su X
Vlahovic via dalla Juve, due top club esteri pronti a contenderselo nei prossimi mesi: chi ci pensa al centravanti in scadenza nel 2026. Novità - Vlahovic via dalla Juve, si delinea lo scenario per l’addio a zero: i bavaresi lo vedono come erede di Kane, i blaugrana come dopo- Da juventusnews24.com
Vlahovic Bayern Monaco decolla? Il serbo potrebbe essere inserito come contropartita tecnica per quell’affare! L’ultima idea in casa Juve - Vlahovic Bayern Monaco si riaccende con l’idea di inserirlo nei discorsi per l’acquisto del terzino Guerreiro già a gennaio. Scrive juventusnews24.com
Scambio con Vlahovic: si fa a gennaio col Bayern Monaco - La Juventus a gennaio può dire addio a Dusan Vlahovic nell'ambito di uno scambio con il Bayern Monaco: c'è un nome nuovo sul taccuino. Da calciotoday.it