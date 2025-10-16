Vlahovic Bayern Monaco può decollare | i bavaresi sfidano quell’altro top club sulle tracce del serbo la strategia è già chiara! Ultimissime

Vlahovic Bayern Monaco, i tedeschi a caccia di una punta: il serbo è visto come alternativa a Kane, ma i blaugrana non mollano la presa. Un futuro sempre più lontano da Torino, ma con un destino da scrivere nell’Olimpo del calcio europeo. Il futuro di Dusan Vlahovic è il tema più caldo del mercato internazionale e, come riportato da Tuttosport, la corsa per assicurarselo a parametro zero nel 2026 sembra essersi ristretta a un duello tra due giganti. Oltre al noto e forte interesse del Barcellona, nelle ultime ore si è inserito con prepotenza anche il Bayern Monaco. Vlahovic Bayern Monaco: la strategia dei bavaresi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

