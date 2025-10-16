Vlahovic Barcellona contatto tra Ristic e il ds dei blaugrana! Il serbo è in una ristretta lista di nomi per il post Lewandowski | gli aggiornamenti
Vlahovic Barcellona, Tuttosport lancia la bomba: il serbo in cima alla lista dei catalani per il dopo-Lewandowski, primi contatti con l’agente. Un futuro sempre più lontano da Torino, ma con un nuovo, prestigiosissimo orizzonte. Il destino di Dusan Vlahovic potrebbe incrociare quello di uno dei club più importanti del mondo: il Barcellona. Secondo le ultime, clamorose indiscrezioni riportate da Tuttosport, l’attaccante serbo della Juventus sarebbe balzato in cima alla lista dei desideri del club blaugrana, che lo ha individuato come l’erede designato di Robert Lewandowski. Vlahovic Barcellona: un’idea che prende corpo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
ULTIM'ORA: IL BARCELLONA PRENDE VLAHOVIC La notizia è appena arrivata alla continassa ed è clamorosa: guardate chi ci vogliono dare in cambio I dettagli https://blstg.news/eWv4/ - facebook.com Vai su Facebook
? @FabrizioRomano tramite un video pubblicato su 'YouTube': "Il #BayernMonaco continua a monitorare la situazione di #Vlahovic, disponibile a zero nel 2026. Prima della scorsa sessione di mercato, il #Barcellona ha pensato al serbo, salvo poi decidere - X Vai su X
Calciomercato Juve, su Vlahovic irrompono Barcellona e Bayern! Deco e Ristic in contatto - C’è anche il nome di Dusan Vlahovic all’interno del casting del Barcellona per il ruolo di centravanti. Segnala tuttosport.com
Vlahovic al Barcellona, primi contatti già avviati: la Juventus trema! - Il futuro di Dusan Vlahovic sembra sempre più lontano da Torino, con una nuova e prestigiosa ... Riporta fantamaster.it
Tuttosport - Juventus, su Vlahovic c'è il Barcellona: il ds Deco ne ha già parlato col suo agente Ristic - Sulle sue tracce, oltre al Milan in Italia, vengono dati due grandi club stranieri come Bayern Monaco (come vice Harry Kane) e Barcellona per il dopo Robert Lewandowski, visto che pure il 37enne ... Secondo msn.com