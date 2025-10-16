Vlahovic Barcellona contatto tra Ristic e il ds dei blaugrana! Il serbo è in una ristretta lista di nomi per il post Lewandowski | gli aggiornamenti

Vlahovic Barcellona, Tuttosport lancia la bomba: il serbo in cima alla lista dei catalani per il dopo-Lewandowski, primi contatti con l’agente. Un futuro sempre più lontano da  Torino, ma con un nuovo, prestigiosissimo orizzonte. Il destino di  Dusan Vlahovic potrebbe incrociare quello di uno dei club più importanti del mondo: il  Barcellona. Secondo le ultime, clamorose indiscrezioni riportate da  Tuttosport, l’attaccante serbo della  Juventus  sarebbe balzato in cima alla lista dei desideri del club blaugrana, che lo ha individuato come l’erede designato di  Robert Lewandowski. Vlahovic Barcellona: un’idea che prende corpo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Vlahovic Barcellona, contatto tra Ristic e il ds dei blaugrana! Il serbo è in una ristretta lista di nomi per il post Lewandowski: gli aggiornamenti

