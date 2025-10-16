Vladimir Luxuria ricorda Pamela Genini | Era un raggio di sole

“Un raggio di sole”. Vladimir Luxuria ricorda così Pamela Genini, la 29enne brutalmente uccisa dal compagno a Milano. Un caso gravissimo di femminicidio e una morte che ha sconvolto per la sua violenza. Pamela, che era una modella e aveva grandi sogni, in passato aveva partecipato a L’isola di Adamo ed Eva, reality del 2015 condotto proprio da Luxuria. Vladimir Luxuria ricorda Pamela Genini. Intervistata da Adnkronos, Vladimir Luxuria ha ricordato Pamela Genini, conosciuta proprio sul set de L’isola di Adamo ed Eva, dove lei era arrivata come concorrente. “Sono rimasta malissimo – ha spiegato, parlando della scomparsa della 29enne, vittima di femminicidio -. 🔗 Leggi su Dilei.it

