Vivienne Westwood sfila in Arabia Saudita Ma la nipote della stilista non ci sta
Cora Corré, nipote della designer, critica la decisione del brand di partecipare alla Settimana della Moda di Riyadh. Dal canto suo, la maison si difende sostenendo che si tratti di «un modo per incoraggiare il dialogo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
La famiglia Westwood attacca duramente la partecipazione del brand alla Riyadh Fashion Week - La partecipazione di Vivienne Westwood alla Riyadh FW ha suscitato critiche da parte della nipote della stilista, secondo la quale le scelte del brand "non sono in linea con i valori né con le volontà ... Si legge su it.fashionnetwork.com
Vivienne Westwood debutta in Medio Oriente e apre la Riyadh fashion week 2025 - La maison britannica sfila per la prima volta nell’area in occasione dell’apertura della settimana della moda locale, il 16 ottobre. Secondo msn.com
