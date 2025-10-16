Vivienne Westwood sfila in Arabia Saudita Ma la nipote della stilista non ci sta

Cora Corré, nipote della designer, critica la decisione del brand di partecipare alla Settimana della Moda di Riyadh. Dal canto suo, la maison si difende sostenendo che si tratti di «un modo per incoraggiare il dialogo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

