Vivi l’Età trasforma ottobre nel Mese dei Nonni

Con Vivi l’Età, Meritene celebra i nonni per tutto ottobre: matinée al cinema e iniziative per promuovere longevità attiva e relazioni intergenerazionali. MILANO – In un’epoca in cui le relazioni familiari si fanno sempre più fluide e digitali, il legame tra nonni e nipoti continua a rappresentare un punto fermo, fatto di presenza, ascolto e memoria condivisa. In Italia oggi si contano oltre 12 milioni di nonni (fonte Ipsos), e sempre più famiglie si affidano a loro non solo per il supporto emotivo, ma anche per la cura quotidiana dei più piccoli. I nonni si confermano così una colonna portante del benessere familiare e sociale, oltre che affettivo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

