Vittorio Prandoni è morto nei giorni scorsi era stata annunciata la chiusura della sua ferramenta

Milanotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È scomparso all’età di 91 anni Vittorio Prandoni, storico titolare della Ferramenta Prandoni di piazza del Popolo a Legnano.Il commerciante si è spento nella giornata di giovedì 16 ottobre, solo qualche giorno fa era stata annunciata la chiusura del suo negozio, aperto da oltre 136 anni. I. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

