Vittorio Prandoni è morto nei giorni scorsi era stata annunciata la chiusura della sua ferramenta
È scomparso all’età di 91 anni Vittorio Prandoni, storico titolare della Ferramenta Prandoni di piazza del Popolo a Legnano.Il commerciante si è spento nella giornata di giovedì 16 ottobre, solo qualche giorno fa era stata annunciata la chiusura del suo negozio, aperto da oltre 136 anni. I. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
È stata accolta con sorpresa e dispiacere la notizia della chiusura dopo 136 anni della Ferramenta Prandoni di piazza del Popolo a Legnano «Una decisione sofferta ma ponderata che dipende unicamente da motivi personali», chiarisce Antonella Prandoni, fi - facebook.com Vai su Facebook
