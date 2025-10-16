Vittime della strada in vertiginoso aumento nella provincia di Napoli +26,1%
Tempo di lettura: 4 minuti Erano 88 nel 2023 sono diventati 111 nel 2024 i morti causati dagli incidenti avvenuti sulla rete stradale all’ombra del Vesuvio. A rilevarlo è l’ultima indagine ACI-Istat dove Napoli svetta tra le province italiane per l’incremento maggiore del numero delle vittime della strada: +23 in valore assoluto. Nell’ultimo anno censito dalle statistiche ufficiali (2024), nell’intera Città Metropolitana di Napoli sono stati registrati 5.858 sinistri in cui 111 persone hanno perso la vita e 7.918 hanno riportato lesioni più o meno gravi. Rispetto all’anno precedente risultano in aumento sia i sinistri (erano 5. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
