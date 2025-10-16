Vitpilen 801 e Svartpilen 801 sono rispettivamente le anime roadster e scrambler della gamma naked di Husqvarna. Condividono molto, in primis il motore: bicilindrico in linea, 799 cc per 95 Cv a 9.250 girimin e 87 Nm di coppia a 8.000 girimin. Sono dunque entrambe depotenziabili a 48 Cv e quindi guidabili con patente A2 a partire dai 18 anni di età. Tra l'altro, con i modelli 2025 viene fornito di serie il cambio Easy Shift bidirezionale per un vantaggio cliente di 352 euro. E poi anche il telaio è in comune, in acciaio al cromo-molibdeno, che in entrambi i casi lavora in sinergia con le sospensioni regolabili WP con forcella da 43 mm di diametro e 140 mm di escursione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vitpilen 801 e Svartpilen 801: quale Husqvarna per una gita fuori città?