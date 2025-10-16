Vitelli in fuga | quando la salvezza è una corsa contro il destino

La cronaca ci racconta storie di animali che, con coraggio e determinazione, sfidano il loro destino. Recentemente, due vitelli sono riusciti a fuggire da un macello a Ciggiano, in provincia di Arezzo. Purtroppo, uno è stato abbattuto, ma l’altro è ancora in fuga, cercando di salvarsi la vita. La Rete dei Santuari di Animali Liberi ha lanciato un appello per salvarlo, offrendo di prenderlo in affido e chiedendo alle autorità di considerare una seconda possibilità per questo giovane animale. Questa non è la prima volta che assistiamo a simili episodi. Nel 2008, a Supersano, in provincia di Lecce, un vitello scappò dal macello e si rifugiò in un’abitazione, creando non poco scompiglio tra i residenti. 🔗 Leggi su Lortica.it

