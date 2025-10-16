Vitelli in fuga dal mattatoio a Ciggiano l’appello degli animalisti per salvarli

Arezzo, 16 ottobre 2025 – . La Rete dei Santuari di Animali Liberi: «Uno è stato abbattuto ma uno è ancora in fuga, ci appelliamo alla sensibilità delle autorità coinvolte». «In queste ore abbiamo appreso della fuga di due vitelli destinati al mattatoio nella zona fra Monte San Savino e Ciggiano (Arezzo ). Sappiamo che purtroppo uno è stato abbattuto. L’altro è ancora in fuga, nel disperato tentativo di salvarsi la vita. Come Rete dei Santuari di Animali Liberi chiediamo che gli venga risparmiata la vita e ci rendiamo disponibili fin da subito a prenderlo in affido. 🔗 Leggi su Lanazione.it

